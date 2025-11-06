 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 964,11
-1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips relève son dividende et ses prévisions de production après des bénéfices supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste et mise à jour des actions aux paragraphes 9 et 10) par Arunima Kumar

ConocoPhillips COP.N a relevé son dividende trimestriel et ses prévisions de production annuelle jeudi, après avoir affiché des bénéfices supérieurs aux estimations au troisième trimestre grâce à une production plus élevée et à des coûts inférieurs qui ont compensé la baisse des prix du pétrole.

Les efforts de la société pour rationaliser les opérations et réduire les coûts, y compris plus d'un milliard de dollars d'économies attendues de l'acquisition de Marathon Oil, ont permis d'amortir la chute de 13 % des prix du pétrole brut Brent par rapport à l'année précédente.

L'opération de 22,5 milliards de dollars, conclue l'année dernière, a renforcé son portefeuille de schistes américains et ajouté des actifs dans le bassin d'Anadarko et en Guinée équatoriale.

L'augmentation des contributions des champs pétroliers terrestres américains, y compris les bassins du Delaware et d'Eagle Ford, a stimulé la production du troisième trimestre à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), en hausse de 482 000 boepd par rapport à l'année précédente.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise prévoit une production comprise entre 2,30 et 2,34 millions de boepd.

ConocoPhillips a augmenté son dividende ordinaire de 8 % à 0,84 $ par action et a relevé ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2025 à 2,375 millions de boepd, contre une fourchette antérieure de 2,35-2,37 millions de boepd.

Elle a également réduit ses prévisions de coûts d'exploitation pour 2025 à 10,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars précédemment.

Dans ses perspectives préliminaires pour 2026, ConocoPhillips a prévu environ 12 milliards de dollars de dépenses en capital, 10,2 milliards de dollars de coûts d'exploitation et jusqu'à 2% de croissance sous-jacente de la production, alors que la société fait avancer des projets à grande échelle, notamment le développement de Willow en Alaska et les projets de GNL sur la côte américaine du golfe du Mexique.

RBC Capital Markets a déclaré que le BPA et les flux de trésorerie du troisième trimestre étaient solides et que les perspectives pour 2026 étaient généralement favorables , avec des dépenses d'investissement et d'exploitation plus faibles.

Les actions du plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis ont peu changé dans les échanges du matin.

ConocoPhillips a affiché un bénéfice ajusté de 1,61 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,43 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
88,320 USD NYSE +0,70%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX -0,17%
Pétrole Brent
62,97 USD Ice Europ -0,91%
Pétrole WTI
58,98 USD Ice Europ -1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank