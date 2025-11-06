ConocoPhillips relève son dividende et ses prévisions de production après des bénéfices supérieurs aux attentes

(Ajout d'un commentaire d'analyste et mise à jour des actions aux paragraphes 9 et 10) par Arunima Kumar

ConocoPhillips COP.N a relevé son dividende trimestriel et ses prévisions de production annuelle jeudi, après avoir affiché des bénéfices supérieurs aux estimations au troisième trimestre grâce à une production plus élevée et à des coûts inférieurs qui ont compensé la baisse des prix du pétrole.

Les efforts de la société pour rationaliser les opérations et réduire les coûts, y compris plus d'un milliard de dollars d'économies attendues de l'acquisition de Marathon Oil, ont permis d'amortir la chute de 13 % des prix du pétrole brut Brent par rapport à l'année précédente.

L'opération de 22,5 milliards de dollars, conclue l'année dernière, a renforcé son portefeuille de schistes américains et ajouté des actifs dans le bassin d'Anadarko et en Guinée équatoriale.

L'augmentation des contributions des champs pétroliers terrestres américains, y compris les bassins du Delaware et d'Eagle Ford, a stimulé la production du troisième trimestre à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), en hausse de 482 000 boepd par rapport à l'année précédente.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise prévoit une production comprise entre 2,30 et 2,34 millions de boepd.

ConocoPhillips a augmenté son dividende ordinaire de 8 % à 0,84 $ par action et a relevé ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2025 à 2,375 millions de boepd, contre une fourchette antérieure de 2,35-2,37 millions de boepd.

Elle a également réduit ses prévisions de coûts d'exploitation pour 2025 à 10,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars précédemment.

Dans ses perspectives préliminaires pour 2026, ConocoPhillips a prévu environ 12 milliards de dollars de dépenses en capital, 10,2 milliards de dollars de coûts d'exploitation et jusqu'à 2% de croissance sous-jacente de la production, alors que la société fait avancer des projets à grande échelle, notamment le développement de Willow en Alaska et les projets de GNL sur la côte américaine du golfe du Mexique.

RBC Capital Markets a déclaré que le BPA et les flux de trésorerie du troisième trimestre étaient solides et que les perspectives pour 2026 étaient généralement favorables , avec des dépenses d'investissement et d'exploitation plus faibles.

Les actions du plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis ont peu changé dans les échanges du matin.

ConocoPhillips a affiché un bénéfice ajusté de 1,61 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,43 $ par action, selon les données compilées par LSEG.