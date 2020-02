CONOCOPHILLIPS rate le consensus au quatrième trimestre 2019

(AOF) - ConocoPhillips a publié un bénéfice par action ajusté de 0,76 dollar au quatrième trimestre 2019 contre un consensus FactSet à 0,80 dollar. Au dernier trimestre 2018 le BPA ajusté était de 1,13 dollar, ce qui représente une chute de près de 33%. Le bénéfice net ajusté du dernier trimestre est de 800 millions de dollars contre 1,3 milliard de dollars un an plus tôt. Le spécialiste de l'extraction, du transport et de la transformation de pétrole explique cette baisse par une moindre production ainsi qu'une baisse des prix de vente.

Le BPA ajusté pour l'exercice 2019 est 3,59 dollars contre 4,54 dollars en 2018. Le bénéfice net ajusté pour l'année 2019 ressort à 4 milliards de dollars contre 5,3 milliards de dollars au titre de 2018.

La bonne nouvelle vient de l'augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions. Le programme total est donc de 25 milliards de dollars. Le groupe prévoit un rachat d'actions de 3 milliards de dollars en 2020.