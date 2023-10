ConocoPhillips: Jefferies confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 143 $ suite à une réunion avec le DG Ryan Lance la semaine dernière.



' Nous continuons d'être impressionnés par la prévoyance et la prise de décision qui ont positionné l'entreprise avec des ressources et une durée de qualité, un bilan solide et une option structurelle ' indique Jefferies.



Rappelons que le groupe s'attend à plus de 115 milliards de dollars de free cash-flows disponibles pour des distributions sur les dix prochaines années, représentant plus de 90% de sa capitalisation boursière actuelle.



La compagnie pétro-gazière vise aussi des croissances annuelles moyennes de son cash des opérations et de son FCF d'environ 6% et 11% respectivement.



Son plan à horizon 2033 prévoit une base de ressources d'environ 20 milliards de barils d'équivalent pétrole à moins de 40 dollars le baril de pétrole de WTI, ce qui représente une durée de vie des ressources de plus de 30 ans aux niveaux de production actuels.