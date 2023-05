Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ConocoPhillips: droit de préemption exercé sur Surmont information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que ConocoPhillips lui a notifié de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd.



La compagnie française recevra un paiement comptant au closing de 4,03 milliards de dollars canadiens (soit environ trois milliards de dollars américains), ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 440 millions sous certaines conditions.



La finalisation de cette transaction, soumise à l'obtention des autorisations publiques, est prévue au troisième trimestre 2023. TotalEnergies est désormais ouverte à la finalisation d'une transaction avec Suncor portant sur la vente des titres de TEPCA.





Valeurs associées CONOCOPHILLIPS NYSE +0.11%