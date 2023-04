ConocoPhillips: des objectifs fixés à horizon 2033 information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 14:12

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une réunion analystes et investisseurs, ConocoPhillips indique prévoir plus de 115 milliards de dollars de free cash-flows disponibles pour des distributions sur les dix prochaines années, représentant plus de 90% de sa capitalisation boursière actuelle.



La compagnie pétro-gazière vise aussi des croissances annuelles moyennes de son cash des opérations et de son FCF d'environ 6% et 11% respectivement, ainsi qu'un retour sur capitaux employés (ROCE) en amélioration de plus d'un point de pourcentage par an.



Son plan à horizon 2033 prévoit une base de ressources d'environ 20 milliards de barils d'équivalent pétrole à moins de 40 dollars le baril de pétrole de WTI, ce qui représente une durée de vie des ressources de plus de 30 ans aux niveaux de production actuels.