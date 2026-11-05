ConocoPhillips dépasse les prévisions grâce à la hausse des cours du pétrole et augmente son dividende

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(Ajout d'informations au paragraphe 2, précisions tout au long du texte)

ConocoPhillips COP.N a augmenté jeudi son dividende trimestriel de 11% et a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, la hausse des cours des matières premières et les mesures de réduction des coûts ayant contribué à compenser une baisse de sa production.

L'action du plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a progressé de plus de 1% en pré-ouverture.

Le prix de référence du Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à environ 89,27 dollars le baril entre juillet et septembre, en hausse de plus de 31% par rapport à l'année précédente, sous l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le prix moyen réalisé par la société s’est établi à 61,40 dollars par baril équivalent pétrole pour le trimestre, soit une hausse de 32% par rapport à l’année précédente.

Sa production pour le trimestre considéré s'est élevée à 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 2,4 millions de boepd un an plus tôt.

ConocoPhillips prévoit une production au quatrième trimestre comprise entre 2,32 millions de boepd et 2,36 millions de boepd.

La société a relevé son dividende ordinaire trimestriel à 93 centimes par action, contre 84 centimes un an plus tôt, avec effet à compter du versement du quatrième trimestre prévu le 1er décembre.

L’année dernière, ConocoPhillips avait annoncé son intention de réduire ses effectifs de 20% à 25% afin de rationaliser ses opérations et de réduire ses coûts à la suite de l’acquisition de Marathon Oil. En octobre, elle a informé ses employés et sous-traitants au Canada de réductions d’effectifs .

La société a également déclaré qu’elle évaluait une éventuelle cession de ses activités en Norvège et de l’actif de Teesside au Royaume-Uni après avoir reçu une offre non sollicitée, bien qu’elle n’ait pas identifié l’offrant ni divulgué de détails financiers.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 3,27 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,97 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.