CAC 40
8 022,08
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips relève son dividende et ses prévisions de production après des bénéfices supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de perspectives, de titres et de détails sur les résultats)

ConocoPhillips COP.N a relevé son dividende trimestriel et ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année jeudi, après avoir publié des bénéfices supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre grâce à une augmentation de la production et à une baisse des coûts qui ont compensé la baisse des prix du pétrole.

Les actions du plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz aux États-Unis ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant le marché.

Les efforts déployés par l'entreprise pour rationaliser ses activités et réduire ses coûts, y compris les économies de plus d'un milliard de dollars attendues de l'acquisition de Marathon Oil, ont permis d'atténuer l'impact de la chute de 13 % des prix du pétrole brut Brent par rapport à l'année précédente.

L'opération de 22,5 milliards de dollars, conclue l'année dernière, a renforcé le portefeuille de schistes de la société aux États-Unis et a ajouté des actifs dans le bassin d'Anadarko et en Guinée équatoriale.

L'augmentation des contributions des champs pétroliers terrestres américains, y compris les bassins du Delaware et d'Eagle Ford, a stimulé la production du troisième trimestre à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 482 000 boepd par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise prévoit une production comprise entre 2,30 et 2,34 millions de barils équivalent pétrole par jour.

ConocoPhillips a augmenté son dividende ordinaire de 8 % à 0,84 $ par action et a relevé ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2025 à 2,375 millions de bpj, contre une fourchette antérieure de 2,35-2,37 millions de bpj.

Elle a également réduit ses prévisions de coûts d'exploitation pour 2025 à 10,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars précédemment.

Dans ses perspectives préliminaires pour 2026, ConocoPhillips a prévu environ 12 milliards de dollars de dépenses en capital, 10,2 milliards de dollars de coûts d'exploitation et jusqu'à 2% de croissance de la production sous-jacente, alors que l'entreprise fait avancer des projets à grande échelle, notamment le développement de Willow en Alaska et les projets de GNL sur la côte du Golfe des États-Unis.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 1,61 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,43 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
87,710 USD NYSE -0,23%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX -0,17%
Pétrole Brent
63,85 USD Ice Europ +0,47%
Pétrole WTI
60,06 USD Ice Europ +0,77%
