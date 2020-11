Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ConocoPhillips : découverte de gaz en Norvège Cercle Finance • 11/11/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - ConocoPhillips fait part d'une nouvelle découverte de condensat de gaz sur sa licence de production 1009, située à 22 miles au nord-ouest du champs Heidrun et à 150 miles de la côte norvégienne, licence dont il est opérateur avec 65% d'intérêts. Les estimations préliminaires du puits évaluent la taille de la découverte à entre 50 et 190 millions de barils équivalent pétrole recouvrables. Des évaluations supplémentaires seront conduites pour déterminer les ressources du réservoir et les plans de développement. 'La découverte Warka et les opportunités potentielles futures représentent un coût très bas d'ajout de ressources qui peut prolonger notre succès pluri-décennal sur le plateau continental norvégien', commente le directeur opérationnel (COO) Matt Fox.

