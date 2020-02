Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ConocoPhillips : consensus manqué au 4e trimestre Cercle Finance • 04/02/2020 à 13:28









(CercleFinance.com) - ConocoPhillips publie un BPA ajusté de 76 cents au titre de son quatrième trimestre 2019, en baisse d'un tiers en comparaison annuelle et manquant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. La compagnie pétrolière a ainsi engrangé un BPA ajusté de 3,59 dollars sur l'ensemble de l'année passée, pour une production hors Libye de 1,305 million de barils équivalent pétrole par jour, en augmentation de 5%. A cette occasion, ConocoPhillips indique que son conseil d'administration a autorisé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachats d'actions, le portant ainsi à 25 milliards, dont trois milliards à réaliser en 2020.

Valeurs associées CONOCOPHILLIPS NYSE -0.39%