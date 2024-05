Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ConocoPhillips: accord pour l'acquisition de Marathon information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - ConocoPhillips annonce un accord définitif en vue d'acquérir Marathon Oil dans le cadre d'une transaction entièrement par échange d'actions et pour une valeur d'entreprise de 22,5 milliards de dollars, y compris une dette nette de 5,4 milliards.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,255 action ConocoPhillips pour chaque action Marathon Oil, représentant une prime de 14,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Marathon Oil.



Le groupe énergétique estime que cette acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur ses bénéfices, cash-flow et retour de capital par action. Soumise aux approbations et autres conditions usuelles, elle devrait être finalisée au dernier trimestre 2024.



Par ailleurs, ConocoPhillips prévoit d'augmenter son dividende de 34% à 78 cents par action à partir du quatrième trimestre 2024 et après cette transaction, de racheter des actions pour plus de 20 milliards de dollars en trois ans, dont plus de sept milliards la première année.





