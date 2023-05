Conocophilips acquiert 50% de l'actif Surmont de TotalEnergies

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

(AOF) - TotalEnergies a annoncé que ConocoPhillips lui a notifié le 26 mai dernier l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont (quatrième site d'exploitation de sables bitumineux au Canada) détenu par TotalEnergies EP Canada Ltd. (TEPCA). Le groupe pétrolier américain détiendra alors 100% de Surmont. Cette annonce est en lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc. de l'intégralité des titres de TEPCA, annoncée le 27 avril 2023.

