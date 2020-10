Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ConocaPhillips : accord de fusion avec Concho Resources Cercle Finance • 19/10/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - ConocoPhillips et Concho Resources annoncent avoir conclu un accord définitif de fusion par échange d'actions, par lequel chaque action Concho sera échangée contre 1,46 action ConocoPhillips, ratio impliquant une prime de 15% sur le cours de clôture du 13 octobre. 'La transaction combine deux leaders du secteur de haute qualité pour créer un groupe d'une valeur d'entreprise d'environ 60 milliards de dollars qui offrira aux parties prenantes un choix d'investissement supérieur', expliquent les deux compagnies pétro-gazières. Soumises à l'approbation des actionnaires à la fois de ConocoPhillips et de Concho, aux autorisations réglementaires et à d'autres conditions usuelles, cette transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2021.

Valeurs associées CONOCOPHILLIPS NYSE -4.63%