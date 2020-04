Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Congo-Un patient atteint du Ebola s'échappe, crainte de nouvelles infections Reuters • 19/04/2020 à 21:20









BENI, République démocratique du Congo, 19 avril (Reuters) - L 'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit dimanche redouter une nouvelle poussée du virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo après l'évasion d'un patient d'une clinique, compliquant les efforts des autorités pour contenir la maladie qui a infecté six personnes depuis la semaine dernière. La République démocratique du Congo était quelques jours de la fin de la deuxième plus grande épidémie d'Ebola au monde après qu'une nouvelle chaîne d'infections a été découverte le 10 avril, après plus de sept semaines sans nouveau cas. Depuis, les autorités sanitaires ont cherché à contenir toute nouvelle propagation des infections. Mais vendredi, un chauffeur de taxi moto âgé e 28 ans, qui avait été testé positif au Ebola, s'est enfui du centre où il était soigné dans la ville de Beni. "Nous n'avons pas encore de détails (...) Les recherches sont en cours", a déclaré Boubacar Diallo, un responsable de l'OMS. (Erikas Mwisi Kambale, version française Matthieu Protard)

