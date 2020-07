Conforama : l'Etat apporte sa garantie pour 300 millions de prêts

(AOF) - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, a signé deux arrêtés accordant aux partenaires bancaires de la société Conforama France SA la garantie de l'Etat pour des prêts de 100 millions et de 200 millions d'euros. " L'octroi de ce financement permet la réalisation d'une opération de rapprochement industriel avec BUT et aboutira à la création d'un champion français du meuble ", souligne le ministre. Cette opération sauve Conforama France d'un dépôt de bilan.

Elle permet également le financement du plan de sauvegarde de l'emploi en cours, la préservation d'un grand nombre d'emplois, la consolidation et la pérennité de l'activité de Conforama mais également de ses fournisseurs.