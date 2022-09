Conflit avec TF1 : Canal + se félicite de la décision du Tribunal de Commerce

(AOF) - Dans un communiqué, le groupe Canal + se félicite de la décision du Tribunal de Commerce de Paris rendue en référé, qui déboute le groupe TF1 de l’ensemble de ses demandes. "Le groupe TF1 souhaitait contraindre le groupe Canal + à rétablir la diffusion de ses chaînes gratuites (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) uniquement sur l’offre TNT Sat, sans que les abonnés Canal ne puissent en bénéficier. Le Groupe Canal + n’est en rien contraint de rétablir le signal de ces chaînes", fait savoir le groupe propriété de Vivendi.

"Le groupe Canal + en appelle au sens des responsabilités du groupe TF1 pour assurer le respect de ses propres obligations de diffusion et de couverture du territoire, et s'engage à reprendre la diffusion de ses chaînes gratuites de la TNT pour l'ensemble de ses abonnés dès lors que ce dernier l'y autorisera gratuitement, et permettre de ce fait la reprise de la diffusion des signaux pour l'offre TNT Sat", ajoute le communiqué.

De son côté, le groupe TF1 avait réagi plus tôt à cette décision judiciaire. L'entreprise propriété du groupe Bouygues estime que le juge n'a "pas perçu l'urgence à préserver les intérêts des téléspectateurs utilisateurs du service TNT SaT afin qu'ils ne soient pas - comme l'a souligné le Président de l'Arcom récemment - pris en otage d'un conflit commercial qui ne concerne pas ce service".