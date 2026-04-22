Conflit au Moyen-Orient : Otis doit faire face à des droits de douane et à des retards de livraison

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Le fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N a déclaré mercredi que ses ventes de nouveaux équipements avaient été affectées par des pressions tarifaires et des retards de livraison au premier trimestre en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

La société basée à Farmington, dans le Connecticut, a également prévu un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations de Wall Street, anticipant une faible demande pour les nouveaux ascenseurs et escaliers mécaniques.

L'incertitude tarifaire et l'instabilité géopolitique ont incité les entreprises à réduire leurs investissements en capital, tels que l'achat de nouveaux équipements, ce qui a eu un impact sur les fabricants tels qu'Otis.

Otis prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 4,20 à 4,24 dollars par action, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,26 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré qu'elle était confrontée à des pressions à court terme dues à des vents contraires en matière de coûts et d'investissements, ce qui se reflète dans les marges de son segment des services.

Elle s'attend à ce que les ventes organiques annuelles de nouveaux équipements soient en légère baisse à un chiffre ou stables, mais prévoit une augmentation des ventes de services dans la fourchette moyenne à élevée à un chiffre.

Au premier trimestre, les ventes de nouveaux équipements ont chuté à 1,15 milliard de dollars, contre 1,16 milliard de dollars un an plus tôt, principalement en raison d'une baisse de plus de 20 % en Chine.

Le bénéfice ajusté d'Otis est tombé à 89 cents par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 92 cents l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 89 cents par action.

Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté pour atteindre 3,57 milliards de dollars, contre 3,35 milliards de dollars un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 3,5 milliards de dollars.