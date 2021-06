Conflit AIRBUS-BOEING : une trêve commerciale de 5 ans conclue entre l'UE et les Etats-Unis

En mars dernier, les Etats-Unis et l'Union Européenne (UE) s'étaient initialement mis d'accord afin de suspendre pour une période initiale de 4 mois les tarifs douaniers imposés dans le cadre de ce conflit. Une trêve qui visait à aplanir leurs différends.

" L'accord entre l'UE et les États-Unis est un bon accord. J'ai une pensée particulière pour nos viticulteurs qui ont payé le prix fort d'une guerre commerciale qui ne fait que des perdants. Nous devons désormais conclure définitivement ce conflit ", a réagi sur Twitter Bruno le Maire, le ministre français de l'économie.

(AOF) - Bonne nouvelle pour le commerce. L'Union européenne et les Etats-Unis vont suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs mis en place dans le cadre du conflit de 17 ans opposant Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives. C'est ce qu'a annoncé mardi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.