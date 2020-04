Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Confinement prolongé en Belgique jusqu'au 3 mai Reuters • 15/04/2020 à 21:41









BRUXELLES, 15 avril (Reuters) - Le gouvernement belge a prolongé mercredi jusqu'au 3 mai prochain les mesures visant à contrôler la propagation du coronavirus, assouplissant cependant certaines règles pour rouvrir par exemple les magasins de décoration et les jardineries. "La perspective d'un avenir meilleur est à notre portée", a déclaré la Première ministre, Sophie Wilmes, lors d'une conférence de presse. Elle a ajouté que son gouvernement réunirait experts économiques et médicaux la semaine prochaine pour organiser les conditions d'un retour progressif à la normale à partir de début mai. "Notre stratégie sera fondée sur certains piliers, comme le maintien d'une distance de sécurité, des dépistages massifs, du traçage et le développement de nouvelles règles sur les lieux de travail", a-t-elle dit. Le port du masque sera aussi un élément crucial de cette stratégie, de même que l'interdiction au moins jusqu'à début septembre des grands événements. Dans l'immédiat, les magasins de décoration et les jardineries sont autorisés à rouvrir à condition de veiller à ce que les règles de "distanciation sociale" soient respectées. De plus, les résidents de maisons de retraites ou d'établissements de soins pour personnes handicapées pourront désigner une personne de leur entourage qui sera autorisée à leur rendre visite sous certaines conditions (notamment l'absence de tout symptôme lié au coronavirus dans les deux semaines précédentes). "Il n'est pas impossible que certains y voient un assouplissement des règles de base. Mais ce n'est pas le cas. Elles restent en l'état jusqu'au 3 mai et doivent absolument être respectées", a insisté la cheffe du gouvernement. La Belgique recense plus de 33.000 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2 pour 4.400 décès, enregistrés pour 46% d'entre eux dans des maisons de retraite. Mais les experts en santé publique estiment que le pic de l'épidémie semble avoir été atteint au début du mois. (Philip Blenkinsop version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

