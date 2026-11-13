Confiant dans ses objectifs, Aviva grimpe après son point d'activité

Aviva s'adjuge 3%, à 762 GBX, à Londres, à la suite du point d'activité à fin septembre de la compagnie d'assurance britannique, qui affiche à cette occasion sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs pour l'ensemble de 2026 et à plus long terme.

Le groupe a engrangé 11,8 MdsGBP de primes d'assurance dommages sur les neuf premiers mois de 2026, un montant en croissance de 19% à taux de change constants, dont des hausses de 2% au Canada et de 27% au Royaume-Uni et en Irlande.

Dans cette dernière zone géographique, Aviva a enregistré une croissance de 54% dans l'assurance des particuliers, soutenue par l'acquisition de Direct Line et la poursuite du développement des activités distribuées par des intermédiaires.

En revanche, toujours dans les îles Britanniques, les primes d'assurance des entreprises ont reculé de 5%, en raison d'une "politique de souscription rigoureuse afin de privilégier la rentabilité dans les conditions de marché actuelles".

Le ratio combiné opérationnel non actualisé du groupe s'est amélioré de 0,6 point, à 93,8%, grâce à "une tarification adéquate des risques et une évolution favorable de la sinistralité des exercices antérieurs". Le ratio combiné actualisé s'est établi à 89,8%, contre 90,4% un an auparavant.

Par ailleurs, les flux nets de collecte dans la gestion de patrimoine ont progressé de 31%, à 10,9 MdsGBP, une performance portée par une forte croissance des activités d'épargne retraite collective en entreprise et des plateformes d'investissement.

Revendiquant ainsi une excellente performance sur les neuf premiers mois de 2026, la directrice générale Amanda Blanc se dit "confiante pour le reste de l'année" et prévoit une croissance du BPA "globalement conforme à notre objectif de 11%" cette année.

"La poursuite des solides performances commerciales d'Aviva, nos atouts dans le domaine de l'IA et notre position de leader sur le marché renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs à trois ans et à accroître nos bénéfices à plus long terme", ajoute-t-elle.