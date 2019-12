CONFÉRENCE - 9 janvier 2020

Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des changements de paradigmes pour s'adapter à un environnement qui doit intégrer les risques climatiques, mais aussi de réputation, et les [r]évolutions des usages. Les nouvelles tendances de la consommation sont un exemple marquant de la nécessité pour les entreprises de se transformer pour assurer leur pérennité. Dans ce défi du long terme et de la transformation, l'intelligence artificielle en est un autre. Face à des données de plus en plus gigantesques à traiter, comment adapter nos processus d'investissement ?Vous souhaitez participer ?Contactez-nous : morgane.quinet@ecofi.fr