Concurrence : le principal producteur européen de Coca-Cola dans le collimateur de l'UE

Logo de Coca-Cola sur un immeuble à Berlin, le 15 octobre 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'Union européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le principal producteur et embouteilleur de Coca-Cola en Europe, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), qu'elle soupçonne de mener des pratiques anticoncurrentielles.

CCEP, dont le géant américain des sodas Coca-Cola détient 19% du capital, est le producteur et embouteilleur de la célèbre boisson et d'autres marques de boissons non alcoolisées en France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, ainsi qu'au Benelux, au Portugal et en Suède.

La Commission européenne le soupçonne d'avoir abusé de sa position dominante dans les circuits de distribution hors lieux de consommation, c'est-à-dire dans les supermarchés et autres magasins, par opposition à l'hôtellerie-restauration.

Plus précisément, il lui reproche des tactiques qui visent à maintenir des prix plus élevés, en dissuadant ses clients de se fournir dans des pays où ses tarifs sont plus faibles.

Parmi ces manoeuvres, les clients n'auraient pas la possibilité de signer des contrats pour plusieurs pays à la fois et l'entreprise conditionnerait certains rabais à une interdiction d'exporter ses produits vers d'autres pays européens.

Les consommateurs "ne devraient pas avoir à payer plus cher simplement parce qu'ils vivent dans un pays de l'UE plutôt que dans un autre", a souligné la vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence, Teresa Ribera, soulignant que les pratiques examinées pourraient "compromettre le marché unique, limiter la concurrence et, en fin de compte, se traduire par des prix plus élevés et moins de choix pour les consommateurs".

Sollicitée par l'AFP, CCEP a assuré qu'elle coopèrerait pleinement avec cette enquête, tout en contestant ces soupçons.

"En tant qu’entreprise présente de longue date à travers l’Europe, nous prenons très au sérieux le droit de la concurrence", et "nous sommes fermement déterminés à respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables sur tous les marchés où nous exerçons nos activités, partout dans le monde", a indiqué CCEP.