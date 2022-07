Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra: relèvement du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 14:34









(CercleFinance.com) - Conagra Brands annonce que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,33 dollar par action ordinaire, dividende qui sera versé le 1er septembre aux actionnaires enregistrés au 3 août.



Ce montant représente une augmentation de 5,6% par rapport au dividende trimestriel précédent du groupe agroalimentaire. Le nouveau dividende trimestriel équivaut donc à 1,32 dollar par action sur une base annuelle.



Pour rappel, Conagra a fait part la semaine dernière, d'un BPA ajusté en croissance de 20,4% à 0,65 dollar au titre de son dernier trimestre comptable, portant son cumul sur l'ensemble de l'exercice 2021-22 à 2,36 dollars, en baisse de 10,6%.





