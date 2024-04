Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Conagra: recul de 9% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie au titre de son troisième trimestre 2023-24, un BPA ajusté en recul de 9,2% à 0,69 dollar et une marge d'exploitation ajustée en repli de 0,5 point à 16,4%, pour des revenus de trois milliards, en diminution organique de 2%.



'L'évolution des volumes dans nos activités de détail domestiques a continué de s'améliorer, les investissements ciblés, en particulier dans les produits surgelés, ayant généré de fortes hausses et des gains de parts de marché', déclare toutefois son CEO Sean Connolly.



A cette occasion, le groupe agroalimentaire réaffirme ses objectifs annuels d'un BPA ajusté de 2,60 à 2,65 dollars et de revenus organiques en baisse de 1 à 2%, mais remonte sa prévision de marge opérationnelle ajustée à environ 15,8% (au lieu de 15,6%).





Valeurs associées CONAGRA FOODS NYSE 0.00%