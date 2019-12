CONAGRA publie des ventes en hausse

(AOF) - Conagra a publié des résultats en hausse au deuxième trimestre de son année fiscale 2019-2020. Le groupe agroalimentaire américain enregistre une hausse de 18,3% de ses ventes à 2,82 milliards de dollars, contre 2,38 milliards à la même période l'an dernier et un consensus à 2,80 milliards, et de 1,6% de ses ventes organiques. Le bénéfice net a lui presque doublé, atteignant 260,5 millions de dollars contre 131,6 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) ajusté est de 0,63 dollars, contre un consensus de 0,57.

Pour 2020, Conagra réévalue ses anticipations de croissance à 13,5-14% contre 12,4-12,9% précédemment, ainsi que son BPA ajusté à 2,08-2,18 dollars versus 2,07-2,017 dollars.