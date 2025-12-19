 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conagra maintient ses prévisions annuelles, mais subit une charge de 968 millions de dollars au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de contexte et de détails tout au long du document)

Conagra Brands CAG.N a maintenu sesprévisions annuellesde ventes et de bénéfices vendredi, alors que la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence pèsent sur la demande pour ses produits de base tels que les snacks à la viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

Le fabricant de ketchup Hunt's a également enregistré une perte trimestrielle en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie de 968 millions de dollars à la suite d' une baisse soutenue du cours de l'action et de lavaleur de marché de la société.

Si le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de décembre, les acheteurs soucieux de leur budget continuaient de citer le fardeau des prix élevés et les incertitudes du marché de l'emploi alors qu'ils recherchaient des alternatives moins chères pour les produits de base du garde-manger.

L'entreprise est également confrontée à une forte concurrence sur le marché américain des snacks, car les alternatives à bas prix et les réductions de prix pratiquées par ses concurrents détournent les consommateurs de ses produits.

Conagra a enregistré une perte nette de 663,6 millions de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 23 novembre, contre un bénéfice de 284,5 millions de dollars l'année précédente.

Sur une base ajustée, l'entreprise a affiché un bénéfice par action de 45 cents, dépassant les estimations de 1 cent.

Vendredi, la société a également déclaré qu'elle continuait de s'attendre à un chiffre d'affaires net annuel compris entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, et qu'elle prévoyait un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 $ et 1,85 $.

Les actions de la société, qui a également annoncé un chiffre d'affaires conforme aux attentes pour le deuxième trimestre, étaient en hausse d'environ 1 % dans les transactions de pré-marché.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
17,815 USD NYSE -0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Leandro Cristovao, employé angolais à l'entrepôt de Nature Choice au marché de Coven Market a Londres, le 11 novembre 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    "Nous sommes des fantômes": à la rencontre de travailleurs de nuit immigrés au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 19.12.2025 14:36 

    "Nous sommes des fantômes", dit Leandro Cristovao, un Angolais qui emballe des produits alimentaires dans un entrepôt de Londres à l'heure où les gens dorment. Les immigrés comme lui représentent une part croissante des travailleurs de nuit, cruciaux pour l'économie ... Lire la suite

  • Un avion de transport de fret Fedex (Crédit: / Fedex)
    FedEx ajuste à la hausse ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 19.12.2025 14:18 

    (AOF) - A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre ... Lire la suite

  • nike chaussures (Crédit: Revolt / Unsplash)
    Nike sous pression
    information fournie par AOF 19.12.2025 14:14 

    (AOF) - Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.12.2025 14:05 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en quasiment inchangée (-0,01%) pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,25% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank