Conagra maintient ses prévisions annuelles, mais subit une charge de 968 millions de dollars au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de contexte et de détails tout au long du document)

Conagra Brands CAG.N a maintenu sesprévisions annuellesde ventes et de bénéfices vendredi, alors que la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence pèsent sur la demande pour ses produits de base tels que les snacks à la viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

Le fabricant de ketchup Hunt's a également enregistré une perte trimestrielle en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie de 968 millions de dollars à la suite d' une baisse soutenue du cours de l'action et de lavaleur de marché de la société.

Si le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de décembre, les acheteurs soucieux de leur budget continuaient de citer le fardeau des prix élevés et les incertitudes du marché de l'emploi alors qu'ils recherchaient des alternatives moins chères pour les produits de base du garde-manger.

L'entreprise est également confrontée à une forte concurrence sur le marché américain des snacks, car les alternatives à bas prix et les réductions de prix pratiquées par ses concurrents détournent les consommateurs de ses produits.

Conagra a enregistré une perte nette de 663,6 millions de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 23 novembre, contre un bénéfice de 284,5 millions de dollars l'année précédente.

Sur une base ajustée, l'entreprise a affiché un bénéfice par action de 45 cents, dépassant les estimations de 1 cent.

Vendredi, la société a également déclaré qu'elle continuait de s'attendre à un chiffre d'affaires net annuel compris entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, et qu'elle prévoyait un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 $ et 1,85 $.

Les actions de la société, qui a également annoncé un chiffre d'affaires conforme aux attentes pour le deuxième trimestre, étaient en hausse d'environ 1 % dans les transactions de pré-marché.