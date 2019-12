Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra : hausse de 8% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 19/12/2019 à 15:21









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie au titre de son deuxième trimestre 2019-20 un bénéfice net ajusté en croissance de 8,3% à 306 millions de dollars, soit 63 cents par action, grâce à l'intégration de Pinnacle, à des synergies de coûts et à la croissance organique des ventes. Le groupe agroalimentaire affiche un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars, en croissance publiée de 18,3% et en progression organique de 1,6%, cette dernière comprenant un effet volume de 1% et un effet prix-mix de 0,6%. Pour l'exercice en cours, Conagra confirme viser une croissance organique des ventes entre 1 et 1,5%, et réduit un peu sa fourchette cible de BPA ajusté, à entre 2,07 et 2,17 dollars, pour tenir compte d'effets de périmètre.

Valeurs associées CONAGRA FOODS NYSE +17.23%