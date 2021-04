Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra : hausse d'un quart du BPA ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 08/04/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Conagra Brands fait part, au titre de son troisième trimestre comptable, d'un BPA ajusté en augmentation de 25,5% à 0,59 dollar, ce qui est conforme à sa propre fourchette de prévisions comme aux attentes des analystes. La marge opérationnelle ajustée du groupe agroalimentaire a augmenté de 31 points de base, pour un chiffre d'affaires net en croissance de 8,5% à 2,8 milliards de dollars (+9,7% en organique, dont +6,1% en volume). Pour son quatrième trimestre 2020-21, Conagra indique viser un BPA ajusté entre 0,49 et 0,55 dollar, une marge opérationnelle ajustée entre 14% et 15% et une croissance organique du chiffre d'affaires net entre -10 à -12%.

