CONAGRA FOODS bat le consensus

(AOF) - Conagra Brand a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la hausse de la consommation des ménages liée à la pandémie. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire des marques Birds Eye and Healthy Choice, a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019/2020 un bénéfice net de 201,4 millions de dollars, ou 41 cents par action, contre 126,5 millions, ou 26 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 75 cents, soit au dessus du consensus qui le donnait à 66 cents.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,289 milliards après 2,613 milliards un an plus tôt. Les analystes visaient 3,153 milliards.

Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un BPA compris entre 54 et 59 cents. Wall Street attend 54 cents.

