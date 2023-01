Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra Brands: titre en hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Conagra Brands progresse de près de 2% à New York, alors que ce matin, Credit Suisse annonçait maintenir son opinion 'neutre' sur le titre et relever son objectif de cours de 35 à 40 dollars, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées pour les exercices 2023 et 2024, à respectivement 2,71 et 2,88 dollars.



'Conagra a publié un deuxième trimestre solide et relevé ses objectifs pour l'année de 9%, bien au-dessus de nos attentes', souligne le broker, qui met aussi en avant un discours 'assez convaincant' de la direction du groupe agroalimentaire.







