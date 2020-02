CONAGRA BRANDS révise ses prévisions à la baisse

(AOF) - Conagra Brands a révisé à la baisse ses prévisions 2020 en raison d'un troisième trimestre fiscal, clos le 23 février, décevant. Le groupe américain a indiqué que la baisse de la consommation avait affecté l'industrie agroalimentaire dont il fait partie. La société table désormais sur une croissance organique comprise entre 0% et 0,5% contre entre +1% et +1,5% précédemment. La marge opérationnelle courante est attendue entre 15,8% et 16,2%, contre entre 16,2% et 16,8% auparavant. Le BPA, hors éléments exceptionnels, est attendu entre 2 et 2,07 dollars (2,07/2,17 dollars précédemment).

