Conagra Brands : le bénéfice déçoit information fournie par AOF • 06/01/2022 à 14:51



(AOF) - Conagra Brands a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le groupe agroalimentaire américain a réalisé un bénéfice net de 275,5 millions de dollars, contre 378,9 millions un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 64 cents contre un consensus de 68 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,059 milliards, contre 2,995 milliards un an plus tôt. Les analystes visaient 3,015 milliards.



Pour l'exercice, le groupe table sur une croissance organique nette de ses ventes d'environ 3%. Il visait jusque là 1%. Conagra Brands a maintenu son objectif de BPA, hors éléments exceptionnels, de 2,5%. Les analystes visent une croissance de 0,5% et un BPA de 2,46 dollars.







