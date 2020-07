Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra Brands : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 01/07/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre Conagra Brands avance ce mercredi de +1,3%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci. 'Notre récente mise à jour de la notation vers 'Achat' a été tirée par un positionnement avantageux, un potentiel d'expansion des marges, des objectifs réalistes, une probabilité de révision du consensus à la hausse et une valorisation peu coûteuse par rapport à ses pairs. Ce que nous avons entendu aujourd'hui du management a encore accru notre conviction. À l'actuelle remise de 20% par rapport au groupe alimentaire, nous continuons de trouver le rapport risque/rendement attrayant', explique le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 41 dollars sur la valeur.

Valeurs associées CONAGRA FOODS NYSE +0.82%