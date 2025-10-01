Conagra Brands dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de produits de première nécessité

Conagra Brands CAG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre mercredi, aidée par une demande soutenue pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

Les consommateurs qui choisissent de cuisiner à la maison en raison de l'augmentation du coût de la vieont contribué à stimuler les ventes des entreprises de produits alimentaires emballés telles que Conagra.

Cependant, l'inflation induite par les tarifs et l'incertitude macroéconomique ont constitué une menace pour les ventes de l'entreprise, de même que la concurrence des marques de distributeurs moins chères.

"Nous continuons à naviguer dans un environnement difficile, car nous sommes toujours confrontés à une inflation persistante et à des tarifs, qui ont tous deux dépassé nos prévisions initiales", a déclaré le directeur général Sean Connolly dans un communiqué.

"Dans ce contexte, le sentiment des consommateurs reste faible et nous constatons toujours un comportement de recherche de valeur."

Réitérant ses prévisions annuelles, Conagra a dit s'attendre à une augmentation globale d'environ 7 % du coût des marchandises vendues, y compris un impact de 3 % des tarifs douaniers.

L'entreprise a déclaré que les prévisions comprennent un taux de droits de douane de 50 % sur les importations de fer blanc et d'aluminium, ainsi qu'un taux de 30 % sur des importations limitées en provenance de Chine.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2% dans les échanges de pré-marché, réduisant les gains antérieurs, après que la société ait déclaré que les stocks plus coûteux liés aux tarifs douaniers pèseraient sur les marges d'exploitationdu trimestre en cours.

Conagra a affiché un chiffre d'affaires de 2,63 milliards de dollars pour le trimestre clos le 24 août, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 39 cents par action a également dépassé les attentes de 33 cents.