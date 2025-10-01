Conagra Brands dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue de produits alimentaires emballés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de contexte au paragraphe 3, détails au paragraphe 8)

Conagra Brands CAG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre mercredi, le fabricant américain de produits alimentaires emballés ayant bénéficié d'une demande soutenue pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

Les actions étaient en hausse d'environ 3 % dans les premiers échanges après que la société a également maintenu ses prévisions annuelles, pariant sur la tendance des consommateurs à choisir de cuisiner à la maison en raison de l'augmentation du coût de la vie.

Les résultats, que les analystes ont qualifiés de "meilleurs que prévu", interviennent alors que la hausse des prix induite par les tarifs douaniers et l'incertitude macroéconomique menacent la demande, de même que la concurrence des marques de distributeur moins chères.

"Nous continuons à naviguer dans un environnement difficile, car nous sommes toujours confrontés à une inflation persistante et à des droits de douane, qui ont tous deux dépassé nos prévisions initiales", a déclaré le directeur général Sean Connolly dans un communiqué.

"Dans ce contexte, le sentiment des consommateurs reste faible et nous constatons toujours un comportement de recherche de valeur

Conagra s'attend à une augmentation globale de l'ordre de 7 % pour le coût des marchandises vendues, y compris un impact de 3 % des droits de douane, par rapport à sa prévision précédente d'une augmentation globale d'environ 7 %.

L'entreprise prévoit d'atténuer l'impact grâce à des initiatives de réduction des coûts, des alternatives d'approvisionnement, des actions sur les prix, entre autres.

Elle a également prévenu que l'augmentation des prix des stocks due aux tarifs douaniers pèserait sur les marges d'exploitation du trimestre en cours. La marge brute a chuté de 212 points de base à 24,3 % au premier trimestre.

Les revenus trimestriels de Conagra ont baissé de 5,8% à 2,63 milliards de dollars pour le trimestre clos le 24 août, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 39 cents par action a dépassé les attentes de 33 cents.