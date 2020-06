Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra Brands : BPA ajusté plus que doublé au 4e trimestre Cercle Finance • 30/06/2020 à 13:53









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie au titre de son dernier trimestre 2019-20 un BPA ajusté plus que doublé à 75 cents, pour des revenus en croissance de 25,8% à 3,3 milliards de dollars (dont +21,5% en organique, essentiellement grâce aux volumes). Pour le trimestre en cours, le groupe agroalimentaire indique anticiper un BPA ajusté entre 54 et 59 cents, une marge opérationnelle ajustée entre 17 et 17,5%, ainsi qu'une croissance organique des revenus entre 10 et 13%.

Valeurs associées CONAGRA FOODS NYSE 0.00%