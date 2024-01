Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Conagra Brands: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Conagra Brands indique abaisser ses objectifs annuels pour anticiper désormais un BPA ajusté entre 2,60 et 2,65 dollars, une marge opérationnelle ajustée d'environ 15,6% et des revenus organiques en baisse de 1 à 2%.



Sur son deuxième trimestre 2023-24, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté reculer de 12,3% à 0,71 dollar et sa marge d'exploitation ajustée se tasser de 1,1 point à 15,9%, pour des revenus de 3,21 milliards, en diminution organiques de 3,4%.



'Malgré un environnement macroéconomique toujours difficile, nous avons vu plusieurs signes positifs au deuxième trimestre', déclare son CEO Sean Connolly, qui mentionne notamment de bien moindres baisses de volume attribuables à l'inflation.





