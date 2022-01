Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conagra: baisse de 21% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un BPA ajusté en baisse de 21% à 64 cents, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en recul de cinq points à 14,6%, pour des revenus en croissance de 2,1% à 3,1 milliards (+2,6% en organique).



Concernant sa croissance organique, le groupe agroalimentaire précise qu'une amélioration de 6,8% du mix-prix a plus que compensé une baisse de 4,2% des volumes, baisse principalement liée à un effet de base défavorable du fait de la pandémie de Covid-19.



Pour l'ensemble de l'exercice, Conagra maintient sa prévision d'un BPA ajusté d'environ 2,50 dollars, avec une hypothèse de croissance organique des revenus rehaussée à environ +3%, mais une hypothèse de marge opérationnelle ajustée abaissée vers 15,5%.





