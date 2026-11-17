** Les actions de la société de services publics Consolidated Edison ( ED.N ) ont reculé de 1,4 % à 120,21 dollars mardi matin, après la fixation du prix d'une émission complémentaire d'environ 722,4 millions de dollars
** ED, dont le siège est à New York, a annoncé lundi en fin de journée une offre de 6 millions d’actions dans le cadre d’un accord de vente à terme conclu avec le souscripteur BofA
** Le prix de l’émission a été fixé à 120,40 dollars, soit une décote de 1,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, selon thefly.com
** À la date de règlement du contrat de vente à terme, prévue d’ici fin 2027, la société utilisera le produit net pour financer les besoins en capitaux de ses filiales, ainsi que pour d’autres besoins généraux
** ED compte environ 371,1 millions d’actions en circulation
** Le titre a progressé de 21 % depuis le début de l’année, surperformant largement la hausse d’environ 2,5 % enregistrée par le secteur des services publics de l’indice S&P 500 .SPLRCU
** La note moyenne attribuée par 18 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 110 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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