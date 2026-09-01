Comstock va céder ses participations dans les actifs de Haynesville à la société azerbaïdjanaise SOCAR pour 1,65 milliard de dollars

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Comstock Resources CRK.N a annoncé mardi son intention de céder des participations dans ses actifs de schiste de Haynesville et ses activités de transport et de stockage associées à la société azerbaïdjanaise SOCAR pour un montant de 1,65 milliard de dollars en espèces, le producteuraméricain de gaznaturel cherchant à réduire son endettement.

Cette opération permettrait à SOCAR d'acquérir des participations dans les actifs Legacy et Western Haynesville de Comstock, ainsi que dans l'activité de transport et de stockage Pinnacle Gas Services.

Les sociétés prévoient de finaliser la transaction d’ici la fin de l’année.

Comstock a indiqué que cette opération contribuerait à ramener sa dette nette pro forma à environ 1,5 milliard de dollars, contre 3,1 milliards au 30 juin.