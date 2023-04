Compléments alimentaires: Plant Advanced technoligies s'allie à Fitexia au sein du programme NGIN'S

(AOF) - Le groupe PAT (Plant Advanced Technologies) annonce qu’il « industrialise la production d’une nouvelle génération de compléments alimentaires via les technologies d’ingénierie métabolique de sa filiale Cellengo ». Spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, il lance le programme N’GINS (Nouvelle Génération d’Ingrédients Nutraceutique Santé), qui vise à mettre sur le marché des compléments alimentaires à base de nouvelles classes de polyphénols « identique nature » et produits avec un faible impact environnemental.

Au travers du programme N'GINS, les sociétés Fytexia, PAT et Cellengo ont comme ambition de devenir des acteurs incontournables dans la production de composés phénoliques à haute valeur nutritionnelle via des technologies de rupture, et ainsi participer activement au renforcement de la filière bioéconomique française dans les domaines de la biotechnologie et de la nutrition.

Le programme N'GINS est lauréat de l'appel à projets " Besoins alimentaires de demain ", soutenu par le programme France 2030 pour un budget global d'environ 4,8 millions d'euros.

