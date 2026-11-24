( AFP / ANGELA WEISS )

L'entreprise britannique Compass, géant de la restauration collective, a annoncé mardi vouloir un transfert de sa cotation principale à New York, infligeant un nouveau coup à la Bourse de Londres, après le départ d'autres grandes entreprises.

La transition devrait intervenir en 2028, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires, précise le groupe.

"L'Amérique du Nord est devenue un puissant moteur de croissance pour Compass Group et représente désormais la majeure partie de notre chiffre d'affaires et de notre résultat", a justifié le président du conseil d'administration du groupe, Ian Meakins.

Plus de la moitié des environ 600.000 employés de l'entreprise travaillent en Amérique du Nord, souligne-t-il.

L'annonce intervient en même temps que la publication du résultat annuel de ce fournisseur de repas pour les entreprises et les établissements, comme les écoles, les hôpitaux et les prisons.

Son bénéfice net a augmenté de 20 %, à 2,247 milliards de dollars, sur l'année close fin septembre.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 50,8 milliards de dollars, dont 67 % réalisés en Amérique du Nord.

Avec une valeur boursière d'environ 44 milliards de livres (53 milliards d'euros), l'entreprise est l'une des 15 plus grandes de l'indice de référence FTSE 100 de Londres.

Ces dernières années, un certain nombre d'entreprises ont montré une préférence pour New York plutôt que Londres, notamment le géant des paris sportifs Flutter et le fabricant de microprocesseurs Arm, les États-Unis étant considérés comme un lieu plus propice pour accroître la valeur boursière.

Mardi la City of London Corporation, l'organisme qui gère le quartier d'affaires historique au coeur de Londres, a annoncé dans un rapport un déficit de financement de 44,7 milliards de livres pour les entreprises britanniques, "ce qui risque d'en pousser davantage à partir à l'étranger, y compris pour leurs cotations boursières".

La fintech britannique Wise et le groupe de location de matériel industriel Ashtead ont aussi transféré leur cotation principale à Wall Street cette année, tout en conservant une cotation secondaire à Londres.

Cette année également, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a commencé à coter ses actions directement au New York Stock Exchange afin d'attirer davantage d'investisseurs. Il reste toutefois basé au Royaume-Uni et a conservé sa cotation principale à Londres.

La compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a récemment accepté une offre de rachat du fonds de capital-investissement américain Apollo et devrait donc quitter le FTSE 100, suivant les pas du gestionnaire d'actifs britannique Schroders qui a quitté l'indice le mois dernier après avoir été racheté par un gestionnaire d'actifs américain.

Ces transferts sont perçus comme un revers pour la capitale britannique dans sa tentative de rester un centre financier majeur après le Brexit.