Compass va transférer sa cotation principale à New York, ce qui porte un nouveau coup au marché londonien

Compass CPG.L , le plus grand groupe mondial de restauration collective, a confirmé mardi son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York, marquant ainsi un nouveau départ très médiatisé qui porte un nouveau coup au marché boursier britannique.

Compass a déclaré que l’Amérique du Nord, qui représente 75 % de ses bénéfices, constituait un choix naturel pour ce groupe du FTSE 100, qui propose une offre variée allant des repas de cantine à la restauration haut de gamme dans des bureaux, des stades, des universités et des hôpitaux dans plus de 25 pays.

“Cette décision permettrait de mieux aligner notre présence sur les marchés financiers sur notre envergure et notre profil géographique, et de mieux positionner l’entreprise pour sa prochaine phase de croissance,” a déclaré le directeur général Dominic Blakemore dans un communiqué.

Une cotation principale aux États-Unis permettrait également à Compass de se rapprocher de ses plus gros clients, tels que les géants de la technologie Google, Amazon et Microsoft, ainsi que des banques comme JPMorgan.

Cette proposition intervient alors que Compass prévoit un ralentissement de la croissance de son résultat d’exploitation sous-jacent et de son chiffre d’affaires organique pour l’exercice 2027. La société a indiqué qu’elle consulterait ses actionnaires sur cette initiative, qui devrait se concrétiser en 2028.

Compass, qui a indiqué qu’elle conserverait une cotation secondaire au Royaume-Uni, est la dernière entreprise en date à chercher à bénéficier de valorisations plus élevées à New York, rejoignant ainsi Flutter Entertainment, Sunbelt Rentals et d’autres.

L’action Compass, qui a perdu au cours de l’année écoulée la prime de valorisation dont elle bénéficiait depuis longtemps par rapport à ses concurrents, a progressé de 3 %. Compass se négocie à environ 20 fois ses bénéfices prévisionnels, un niveau proche de celui de la société américaine Aramark ARMK.N et légèrement supérieur à celui de Sodexo EXHO.PA .

Le volume net de nouvelles affaires a progressé de 4,3 % au cours de l’exercice 2026, a indiqué Compass dans un communiqué, un résultat inférieur aux 6,3 % enregistrés par Aramark, un écart que certains analystes ont souligné dans un contexte de concurrence accrue en Amérique du Nord et de craintes que l’intelligence artificielle ne vienne perturber la demande en restauration d’entreprise.

Compass a indiqué que son chiffre d’affaires organique avait progressé de 7,5 % pour l’exercice clos le 30 septembre, dépassant les 7,2 % attendus selon un sondage réalisé par l’entreprise. Le résultat d’exploitation sous-jacent a augmenté de 12 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions.

La société prévoit une croissance du résultat d’exploitation sous-jacent à un chiffre élevé en 2027, portée par une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 7 %.

Compass a également indiqué que ses dépenses d’acquisition allaient se modérer et qu’elle allait en revanche reprendre son programme de rachat d’actions, annonçant son intention de restituer jusqu’à 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années.