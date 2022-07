Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass: une croissance du CA à près de 35 % information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 11:26









(CercleFinance.com) - Compass Group PLC, leader mondial des services alimentaires, annonce aujourd'hui ses résultats commerciaux pour le troisième trimestre clos le 30 juin 2022. Compass indique des revenus sous-jacents à 109% des revenus de 2019.



La forte dynamique de croissance observée au cours du premier semestre s'est poursuivie au troisième trimestre. La croissance nette des nouveaux contrats a été très forte, à 6,9 %, soit plus du double du taux historique de 3 %, et continue d'être stimulée par l'augmentation de la première externalisation.



' Compte tenu de l'accélération significative de la croissance et du redressement en cours de notre activité de base, nous augmentons nos prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 de 30 % à environ 35 % ', note l'entreprise.



Les fusions et acquisitions nettes ont totalisé 223 millions de livres sterling depuis le début de l'année.



Conformément à l'annonce des résultats semestriels, Compass Group a acheté 13,7 millions d'actions pour un coût total de 237 millions de livres dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 500 millions de livres.





