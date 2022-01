Compass: un analyste remonte son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 17:39

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de plus de 1%. Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Compass 'avec une grande conviction' et remonte son objectif de cours de 17,40 à 20 livres sterling, voyant le groupe émerger de la Covid 'meilleur, et non pire, et méritant donc une prime de valorisation plutôt qu'une décote'.



'Nous sommes de plus en plus convaincus qu'il existe un risque à la hausse important pour le consensus provenant en grande partie d'une croissance nette plus rapide des nouvelles affaires, mais également aidé par les volumes et les prix en comparable', indique le broker.



Barclays relève ses prévisions pour 2024 de 10%, ce qui le laisse environ 10% au-dessus du consensus, mais toujours au bas de la fourchette potentielle de 20 à 25% au-dessus des revenus de 2019 indiquée par la direction lors de son récent roadshow.