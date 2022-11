Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass: Stifel reste à achat, relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Compass avec un objectif de cours relevé de 2100 à 2300 pence, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel rehaussées de 2-5% à l'approche des résultats annuels du groupe britannique de services de restauration.



'Nous continuons d'apprécier l'action Compass sur fond d'une visibilité solide des résultats, du potentiel de hausse lié à des nouveaux gains nets en accélération et d'une optionnalité du bilan', affirme le broker.



Stifel s'attend à ce que Compass 'dépasse le cap symbolique des deux milliards de livres sterling de profit opérationnel lors de l'exercice 2023 pour la première fois de son histoire, même si ses marges doivent encore retrouver leur pic précédent'.





