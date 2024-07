Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Compass: prévisions annuelles relevées, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - Compass a relevé mardi ses objectifs pour son exercice décalé 2023/2024 après avoir fait mieux que prévu sur son troisième trimestre fiscal, clos à la fin du mois de juin.



Le géant britannique de la restauration collective a annoncé ce matin avoir signé une croissance organique de 10,3% sur le trimestre écoulé, alors que le consensus des analystes s'était établi autour de 10%.



Dans son communiqué, le groupe précise que toutes ses régions continuent de bien se porter, avec des tendances d'activité qui demeurent solides dans tous les secteurs.



La société britannique - qui possède notamment la marque Eurest en France - dit désormais prévoir une croissance organique de plus de 10% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, contre une projection autour de 10% prévu précédemment.



La croissance de sa marge opérationnelle courante est quant à elle attendue au-delà de 15%, à taux de change constants, et non plus à un niveau proche de 15%.



A la Bourse de Londres, le titre s'inscrivait en hausse de près de 5% en milieu de matinée, ce qui lui permet d'afficher dorénavant un gain de l'ordre de 5% cette année puisque l'action était jusqu'ici relativement stable depuis le 1er janvier





