Compass: positionnement renforcé avec l'acquisition de CH&CO

(CercleFinance.com) - Le groupe de restauration collective Compass Group a annoncé lundi qu'il allait racheter son homologue britannique CH&CO pour environ 475 millions de livres sterling (600 millions de dollars) afin de renforcer sa présence au Royaume-Uni et en Irlande.



Dans un communiqué, Compass souligne que CH&CO est doté d'une équipe de direction très respectée au sein du secteur, tout en affichant un solide historique en termes de performances opérationnelles.



L'entreprise met en évidence la qualité de l'offre personnalisée qu'il propose dans les domaines des cantines d'entreprise, des hôpitaux et de la santé, des sports et loisirs ou de l'éduction.



Compass explique que sa base de clients diversifiée, ainsi que on positionnement géographique dense, vont lui permettre de compléter son empreinte actuelle.



CH&CO génère un chiffre d'affaires annuels de l'ordre de 450 millions de livres (570 millions de dollars).



L'acquisition, dont le calendrier est tributaire du feu vert des autorités réglementaires, doit s'accompagner d'un solde de paiement ('earn out') qui sera versé dans les deux ans à venir en fonction de l'atteinte de certains résultats.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Compass se repliait de 0,1% lundi matin dans les premiers échanges suite à l'officialisation de ce rapprochement.





