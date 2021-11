Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : nette progression des résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Compass publie au titre de son exercice 2020-21, en données sous-jacentes, un BPA en hausse de 72,5% à 29,5 pence, ainsi qu'une marge opérationnelle améliorée de 160 points de base à 4,5% pour des revenus en baisse organique de 6,3% à 18,1 milliards de livres. Sur ces bases, son conseil d'administration va proposer de reprendre la distribution d'un dividende, de 14 pence par action pour l'exercice écoulé, avec mise en paiement en février prochain. Il vise un taux de distribution d'environ 50% du résultat net à partir de 2021-22. Pour l'exercice qui commence, le groupe britannique de services de restauration collective déclare anticiper une marge opérationnelle sous-jacente supérieure à 6%, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 20 et 25%.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE -0.31%