Compass : Liberum abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son opinion Conserver sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 1200p (au lieu de 1400p).

' Compass a confirmé une augmentation de capital largement anticipée de 2 milliards de livres sterling, améliorant la liquidité du groupe et permettant une marge de manoeuvre pour investir et reprendre les fusions et acquisitions une fois que les conditions de négociation seront normalisées ' indique Liberum.

Liberum a actualisé ses prévisions avec une réouverture plus progressive et un rebond de volume plus lent que prévu entraînant des baisses de l'EBITDA de 42,7% et 37,9% respectivement pour l'année 2020E et l'année 2021E.

' Compass a toujours été considéré comme relativement résistant compte tenu de la diversification du portefeuille et des tendances à long terme vers l'externalisation ' indique le bureau d'analyses.