Compass : le titre en hausse après une note d'AlphaValue

(CercleFinance.com) - Le titre Compass s'inscrit en nette progression mardi à la Bourse de Londres, porté par une note positive des analystes d'AlphaValue. Vers 11h15 (heure de Londres), le titre gagne 3%, soit la troisième plus forte hausse d'un indice FTSE 100 en repli de 0,5%. Dans une note de recherche, AlphaValue indique être passé d'une recommandation 'alléger' à 'accumuler' sur le numéro un mondial de la restauration collective, avec un objectif rehaussé de 1414 à 1545 pence. S'il dit désormais prévoir une baisse de 24% du chiffre d'affaires sur l'exercice en cours - contre une précédente estimation de -10% - le bureau d'études parisien indique prévoir un retour de l'activité à ses niveaux d'avant la pandémie dès l'exercice devant se clôturer en septembre 2023.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE +2.81%